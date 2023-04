Catean ranchos en General Bravo para ubicar a Bionce Amaya

Elementos de la Fiscalía estatal realizaron inspecciones en ranchos del municipio de General Bravo en búsqueda de la joven Bionce Amaya Cortez

Por: Marcial Pasarón

Abril 14, 2023, 13:08

Durante este viernes, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron cateos en dos ranchos del municipio de General Bravo como parte de la búsqueda de la joven Bionce Amaya Cortez.

Personal de Servicios Periciales arribaron para recolectar evidencias en los lugares inspeccionados como parte de la investigación para dar con su paradero.

Por el momento no se ha revelado el resultado del cateo, ya que las autoridades aún continúan con la indagatoria del caso.

Bionce reside en Mission, Texas, y viajó a China, Nuevo León, para pasar las vacaciones de Semana Santa, siendo reportada como desaparecida el pasado 6 de abril.

El día de su desaparición la joven presuntamente andaba acompañada de un grupo de cinco amigos, hombres y mujeres.

“El último mensaje que ella me mandó fue a la una de la mañana, amaneciendo el lunes, y no me escribió nada, solo me mandó un corazón, yo le contesté a las dos de la mañana y ese mensaje ya no le entró a su teléfono”, relató Flor Esthela Cortez Garibay, mamá de Bionce.