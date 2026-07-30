Catean quinta ligada a Arnulfo Jr. por caso Pamela Yahaira

Las autoridades mantienen los operativos para recabar indicios biológicos, documentales y tecnológicos que permitan esclarecer el feminicidio

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La Fiscalía de Justicia cateó una tercera propiedad, presuntamente del cantante Arnulfo Jr, por el feminicidio de Pamela Yahaira Alvarado, la joven que murió luego de que le prendieron fuego.

El cateo, que seguía hasta la tarde de este miércoles, se realiza en una finca campestre en la colonia Lomas del Sol en el municipio de Juárez.

Presuntamente, esa propiedad también está vinculada con el feminicidio de la joven de 25 años de edad, ocurrido el pasado 10 de julio.

Esta inspección de peritos y agentes ministeriales se suma a dos cateos que ya se hicieron en días pasados en propiedades del cantante en el municipio de Guadalupe.

Las autoridades esperan localizar dentro de esa vivienda otros indicios para esclarecer el crimen.

Hay la presunción de que un hijo del cantante Arnulfo Jr., habría tenido participación en el feminicidio.

El día de la tragedia, la víctima acudió a una fiesta en la colonia Lomas del Sol, tras ser invitada en redes sociales.

Ahí, uno o varios sujetos le rociaron gasolina, ocasionándole quemaduras graves.

Y aunque la policía la rescató con vida y la trasladó al Hospital de Juárez, al día siguiente falleció.

En los dos cateos anteriores, las autoridades aseguraron armas de fuego, droga, computadoras y vehículos, según trascendió.

La finca cateada este miércoles está en un camino de terracería y en una zona en desarrollo, donde albañiles avanzan en otras construcciones.