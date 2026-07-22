Catean quinta en Juárez tras hallazgo de una mujer sin vida

Uno de los principales objetivos del operativo fue asegurar y revisar las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en la propiedad,

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Agentes ministeriales realizaron un cateo en una quinta ubicada sobre la calle Montebello, en la colonia Montebello, en Juárez, como parte de las investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue localizado el pasado viernes en una brecha cercana al inmueble.

La víctima fue identificada como Cassandra Amairani Sepúlveda, cuyo fallecimiento continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con las indagatorias, uno de los principales objetivos del operativo fue asegurar y revisar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la propiedad, ya que podrían aportar información relevante sobre los hechos.

Trascendió que, en un primer momento, los propietarios de la quinta se negaron a permitir el acceso a los agentes ministeriales. Sin embargo, posteriormente la autoridad obtuvo una orden judicial que permitió llevar a cabo el cateo y continuar con la búsqueda de indicios.

Como parte del contexto de la investigación, se informó que Cassandra Amairani Sepúlveda había sido detenida anteriormente de manera presunta por delitos contra la salud.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer y establecer si existe alguna persona involucrada en el caso.