Catean por segunda ocasión casa de joven asesinada en Monterrey

Durante la nueva inspección, las autoridades localizaron más restos humanos presuntamente partes del cuerpo de la joven asesinada.

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Mientras que la Policía Ministerial busca al principal sospechoso, la Fiscalía cateo por segunda ocasión la casa donde fue asesinada y mutilada una joven de 20 años de edad.

La diligencia se llevó a cabo por segunda ocasión en la casa de renta ubicada en la calle 17 de diciembre en la colonia Burócratas Municipales.

Elementos del grupo de homicidios, el ministerio público y personal de Servicios Periciales, ingresaron a la casa.

Durante la nueva inspección, las autoridades localizaron más restos humanos presuntamente partes del cuerpo de la joven asesinada.

Jimena Nayeli, fue localizada sin vida y su cuerpo cercenado debajo de una cama.

Los hechos fueron reportados por vecinos de la mencionada calle, quienes percibieron olores fétidos.

Las investigaciones revelaron que el cuerpo tenía por lo menos tres días en el lugar.

Durante esta segunda incursión de las autoridades la zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Fiscalía y de Fuerza Civil.

Mientras tanto, la Policía Ministerial se encuentra tras la ubicación de un sujeto presuntamente novio de la víctima.

Aunque trascendió que el principal sospechoso del crimen ya se encontraba detenido, la Fiscalía no se ha pronunciado en torno al avance de las investigaciones.