Catean por narcomenudeo cuatro casas en Monterrey

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han informado de manera oficial sobre personas detenidas o aseguramientos

Como parte de indagatorias por venta de drogas, cuatro viviendas que presumiblemente pertenecen a una misma familia fueron cateadas simultáneamente en la zona norponiente de Monterrey.

Dos de los operativos ocurrieron en la colonia Valle de San Martín, mientras que un par más se registró en el Barrio de la Industria, en el sector Solidaridad.

Trascendió que como resultado preliminar se logró el arresto de un hombre a quien se le localizaron múltiples dosis de marihuana.

Los operativos comenzaron minutos antes de las 8:00 de la mañana, y fueron encabezados por la División de Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto de la Agencia Estatal de Investigaciones.

La pretensión de la autoridad era localizar estupefacientes, personas involucradas en su distribución, así como armas y evidencia para robustecer la indagatoria que desencadenó los cateos.

Hasta el corte de las 12:00 del mediodía, la Fiscalía informó sobre la detención y el seguramiento del enervante vegetal, sin que se precisara en que domicilio ocurrió.

Dos de los inmuebles irrumpidos se encontraban contiguos uno del otro en la calle Quelonia, en Valle de San Martín.

En tanto, respecto a los domicilios del Barrio de la Industria, se ubicaban en las calles Floresta y La Construcción.