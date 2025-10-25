Catean negocio por venta ilícita de auto partes

Tras detener a dos hombres con autopartes robadas, autoridades catean negocio en Monterrey vinculado con robos en colonias como Cumbres y Chepevera.

Luego de que las autoridades detuvieran a dos hombres el pasado 19 de septiembre, tras ser sorprendidos descargando autopartes robadas, agentes ministeriales, junto a policías de Monterrey, ejecutaron una orden de cateo para comenzar con las investigaciones correspondientes en el negocio de autopartes “La Estación”.

El operativo, realizado en conjunto con la Policía de Monterrey, quienes acordonaron y aseguraron el área, se llevó a cabo en el cruce de las avenidas Colón y Pablo A. de la Garza, en la colonia del mismo nombre, en el municipio de Monterrey.

Al lugar arribaron los elementos de la agencia estatal de investigaciones y personal de servicios periciales para iniciar con el levantamiento de evidencias que formarán parte de la carpeta de investigación.

Tanto el negocio como las personas detenidas estarían relacionados con el robo de autopartes en colonias como Cumbres 5to sector, Chepevera o La Primavera.

Hasta el momento no se ha revelado el resultado final del cateo; mientras tanto, las investigaciones continúan.