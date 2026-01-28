Catean negocio por fraude en trámite de pensión en Monterrey

Tras las pesquisa la autoridad suspendió la operación del inmueble, colocando cintillas de seguridad para impedir el ingreso de los empleados.

Como parte de una investigación por fraude, la Fiscalía cateó un negocio que prometía, a cambio de dinero, hacer trámites para el incremento de pensiones del IMSS y para la devolución de afores.



Hasta ahora suman cinco víctimas, y el monto total de lo denunciado asciende a los $271 mil 300 pesos, se informó mediante un comunicado.



De acuerdo con la indagatoria inicial, a los afectados se les solicitaba dinero para el procedimiento, y una vez que efectuaban el deposito dejaban de ser atendidos.



La empresa, identificada como Grupo Pimex, se ubica sobre la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey.



Tras las pesquisa la autoridad suspendió la operación del inmueble, colocando cintillas de seguridad para impedir el ingreso de los empleados.



Durante el operativo se aseguraron tres laptops, dos impresoras, dispositivos USB, cajas con documentos, hojas con copias de identificaciones oficiales, así como una cámara de monitoreo.