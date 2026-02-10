VIE 14 FEB
Catean negocio en San Pedro por posible fraude de pensiones

Por: David Cázares

07 Febrero 2026, 18:52

La Fiscalía detalló que logró la detención de un hombre relacionado directamente con el presunto fraude, y quien fue identificado como Gustavo “N” de 49 años

Al indagar un nuevo caso de fraude con pensiones, la Fiscalía de Nuevo León cateó un negocio en San Pedro y detuvo a un sospechoso.

El establecimiento, identificado como “Justicia Segura”, habría embaucado al menos a una víctima.

De acuerdo con la investigación, los encargados de la operación solicitaban dinero bajo la promesa de incrementar las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 6.28.12 PM (1).jpeg

Una vez que los clientes hacían el pago dejaban de recibir comunicación de parte del negocio. Con ese modus operandi se habrían apoderado de $45,000 pesos que una persona entregó, y cuyo caso derivó las pesquisas.

El inmueble cateado se ubica sobre la calle Río Hudson, en la colonia Valle de Santa Engracia.

A través de una ficha informativa, la Fiscalía detalló que logró la detención de un hombre relacionado directamente con el presunto fraude, y quien fue identificado como Gustavo “N” de 49 años.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 6.28.12 PM (2).jpeg

Así mismo decomisaron dos computadoras portátiles, un disco duro, y cuatro memorias.

Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia también quedaron a disposición de la autoridad, así como una caja fuerte y cuatro teléfonos celulares. Adicionalmente, para robustecer la indagatoria, se aseguraron documentos físicos que se hallaban en una cajas plásticas y en legajos.

Apenas a finales de enero otro comercio del mismo giro, identificado como Pimex, fue cateado en Monterrey por presuntos fraudes relacionados también con pensiones.

