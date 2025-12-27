Catean negocio en Monterrey por fraude en venta de vehículos

La indagatoria se originó tras denuncias en contra del negocio denominado CERTYDRIVE, donde presuntamente varias personas invirtieron dinero

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó un cateo con resultado positivo en un negocio ubicado sobre la avenida Gonzalitos, en la colonia Mitras Sur, en Monterrey, como parte de una investigación por el delito de fraude relacionado con la venta de vehículos.

De acuerdo con la autoridad, la indagatoria se originó tras denuncias en contra del negocio denominado CERTYDRIVE, donde presuntamente varias personas invirtieron dinero mediante contratos de crédito para la adquisición de automóviles, sumando un monto aproximado de 148 mil pesos.

Durante el operativo, agentes del Ministerio Público y detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron:

Equipo de cómputo

Una terminal de pago electrónico.

Un DVR.