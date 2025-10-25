Catean negocio de autopartes presuntamente robadas en Monterrey

Por: Humberto Salazar 24 Octubre 2025, 14:40

Trascendió que al interior de este negocio se encontraban dos personas, una de ellas el dueño del establecimiento, ubicado sobre Pablo A. de la Garza

Este viernes por la tarde autoridades realizaron un cateo en un negocio de autopartes presuntamente robadas sobre la avenida Pablo A. de la Garza, específicamente al pie de la estación del Metro Parque Fundidora, en el municipio de Monterrey. Trascendió que al interior de este negocio se encontraban dos personas, una de ellas el dueño del establecimiento y el otro un hombre que llegó con una bolsa llena de autopartes que serían robadas. Al percatarse de la presencia de autoridades, ambos habrían intentado huir, pero fueron detenidos por los oficiales, quienes se presentaron con una orden de cateo para iniciar las investigaciones correspondientes. Información en desarrollo...