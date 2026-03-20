Catean negocio de autopartes por extorsión en Monterrey

Las diligencias tuvieron como objetivo recabar indicios que permitan fortalecer la investigación relacionada con presuntos actos de extorsión.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo relacionado con un delito de extorsión en un negocio de autopartes, en el municipio de Monterrey.

El operativo se llevó a cabo sobre la calle Constituyentes del 57, en la colonia Francisco I. Madero, donde autoridades ministeriales desplegaron un dispositivo de seguridad y labores de investigación derivadas de una carpeta abierta por dicho delito.

Al sitio acudieron agentes investigadores acompañados por personal de Servicios Periciales, quienes ingresaron al inmueble tras la ejecución de una orden judicial otorgada por un juez.

Las diligencias tuvieron como objetivo recabar indicios que permitan fortalecer la investigación relacionada con presuntos actos de extorsión.

Durante el desarrollo del cateo, la zona permaneció acordonada para evitar el paso de personas ajenas y garantizar el correcto desarrollo de las diligencias ministeriales, lo que generó expectación entre vecinos y comerciantes del sector.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial los resultados del cateo ni si hubo personas detenidas; sin embargo, se espera que dentro del inmueble se haya localizado evidencia relevante para el caso.

El cateo fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Antisecuestros, la cual continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades.