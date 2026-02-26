Catean la Plaza de la Tecnología por presunto robo de celulares

Esta inspección, realizada por agentes ministeriales y autoridades municipales, tiene como objetivo atender el reporte de presunto robo de celulares iPhone

Este miércoles por la tarde, locatarios de la famosa Plaza de la Tecnología, ubicada en el Centro de Monterrey, fueron sorprendidos por autoridades, quienes de sorpresa realizaron un cateo en el lugar.

Esta inspección, fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Policía de Monterrey y la Unidad K-9, quienes tuvieron como objetivo atender el reporte de presunto robo de celulares modelo iPhone, los cuales estarían vinculados con este establecimiento.

Además de revisar las vitrinas y demás cajones de los locales, se realizan inspecciones en artículos personales de los vendedores, como bolsas y mochilas.

Comerciantes de la plaza dijeron a Info 7 que desde ayer se observó presencia de uniformados, quienes estarían preparando el cateo que arrancó hace unos minutos.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se vincula a la Plaza de la Tecnología con presunta actividad criminal, pues en octubre de 2025 ya hubo un cateo en la misma por supuestos robos de celulares.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el resultado de estas labores, ni si se detuvo a alguna persona en el lugar.