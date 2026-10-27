Catean inmuebles relacionados con presunto fraude de Proyectos 9

Estas investigaciones también estarían relacionadas con el ex tesorero y el director jurídico, quienes formaron parte de la estructura de la desarrolladora

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron cateos en distintas propiedades relacionadas con el caso del grupo desarrollador Proyectos 9, investigado por un presunto fraude inmobiliario que acumula 428 denuncias y un quebranto superior a los mil 200 millones de pesos.

Entre los inmuebles inspeccionados se encuentran Suites San Agustín, en San Pedro Garza García; una propiedad en la colonia Vidriera, donde presuntamente se hospedaba Manuel Enrique “N”, y otra ubicada en Puerta de Hierro.

Las investigaciones también estarían relacionadas con Osiris Rodríguez, el ex tesorero, y Erick Chacón, director jurídico, quienes formaron parte de la estructura de la desarrolladora.

El viernes, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutaron una orden de aprehensión contra Manuel Enrique “N” en el municipio de San Pedro Garza García, por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el detenido estaría directamente relacionado con las múltiples denuncias presentadas por compradores afectados en el caso de Proyectos 9.

Tras su captura, Manuel Enrique “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, en espera de la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica.

Investigan presunto fraude inmobiliario de Proyectos 9

El caso involucra a compradores que adquirieron departamentos en preventa y que, presuntamente, nunca recibieron las propiedades comprometidas.

Por estos hechos, el propietario de la desarrolladora, José Lobatón, permanece recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apodaca y recientemente sumó su quinta vinculación a proceso.

La más reciente corresponde al desarrollo Plaza Las Palmas, ubicado en San Pedro Garza García. Previamente, fue vinculado por presuntas irregularidades en los proyectos Azul Moca, Amarillo Moca y Verde Moca, en Monterrey, así como en el complejo Brhiza del Mar, en Playa del Carmen, Quintana Roo.