Catean inmueble tras arresto de hombres con un centenar de droga

El operativo se registró en la segunda planta de un edificio ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc entre Padre Mier y Matamoros.

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La Agencia Estatal de Investigaciones cateó un inmueble en el Centro de Monterrey luego de que el lunes policías municipales detuvieran a dos personas con más de un centenar de dosis de droga.

El operativo se registró en la segunda planta de un edificio ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc entre Padre Mier y Matamoros.

Y es que, de acuerdo con la indagatoria inicial, durante el arresto a inicios de semana los uniformados alcanzaron a observar estupefacientes al interior de donde los sospechosos trataron de escapar.

El despliegue de este jueves comenzó minutos antes de las 12:00 del mediodía y fue coordinado por la unidad antinarcóticos de la Fiscalía.

Con binomios caninos, y en compañía de oficiales de Monterrey, los agentes ingresaron a la vivienda que se ubica en la parte superior de una barbería y salón de tatuajes.

Las detenciones que desencadenaron el operativo se trata de Ricardo de 51 años, y José Miguel de 31.

Ambos fueron detectados cuando presuntamente concretaban una transacción de venta de droga en la vía pública.

Entre sus pertenencias se encontraron 123 envoltorios con cristal y cocaína en polvo, una bascula gramera, así como dinero en efectivo.