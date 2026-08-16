Catean inmueble por operativo de narcomenudeo en San Nicolás

La inspección efectuada sobre la calle Hamburgo forma parte de una serie de operativos simultáneos desplegados en la zona.

Un operativo conjunto de autoridades estatales y federales se lleva a cabo en un domicilio de la colonia Infonavit Los Ángeles, tercer sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El cateo se realiza en un inmueble ubicado sobre la calle Hamburgo, en su cruce con Zaragoza, como parte de una investigación relacionada con el delito de narcomenudeo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la diligencia forma parte de una serie de cateos simultáneos que se realizan este viernes en distintos puntos del municipio.

Por el momento, la calle se encuentra asegurada por elementos del ejército mexicano, agentes ministeriales y la policía de San Nicolás mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Se espera que posteriormente se informe el resultado de los cateos.