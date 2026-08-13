Catean inmueble ligado a hallazgo de cuerpos en Monterrey

Autoridades catean una vivienda en la colonia Industrial de Monterrey tras la detención de un hombre ligado a un doble homicidio.

Luego de la captura de Francisco “N”, presunto sujeto relacionado con el abandono de un vehículo donde fueron encontrados dos cuerpos sin vida, el pasado 10 de agosto.

Donde además arremetió contra policías de Monterrey, al dispararles en la colonia Sarabia.

Este martes, fue cateada una propiedad relacionada con la investigación, ubicada sobre la avenida Julián Villagrán en su cruce con la calle Miguel Barragán en la colonia Industrial.

Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para comenzar con las diligencias de la investigación, quedando asegurado el inmueble por parte de la policía municipal.

Integrándolo a la carpeta de investigación junto con el vehículo Honda City blanco abandonado en la colonia Bella Vista, donde fueron encontrados los dos cuerpos sin vida, emplayados y con diversos golpes en el cuerpo.