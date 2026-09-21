Catean inmueble en Unidad del Pueblo por asesinato de hombre

Agentes ministeriales localizaron armas en una propiedad de Unidad del Pueblo durante el rastreo por el asesinato en un taller.

Las investigaciones por la muerte de un hombre de 38 años, quien fue atacado a balazos en la colonia Topo Chico y murió durante su traslado al Hospital Tierra y Libertad, llevaron a los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos al grupo de homicidios, hasta un domicilio de la colonia Unidad del Pueblo.

Se trata de un inmueble ubicado sobre la privada Unidad del Pueblo, en las faldas del cerro del Topo Chico, hasta donde se llega por un camino de terracería.

El domicilio se encuentra a aproximadamente dos kilómetros del punto donde ocurrieron los hechos y del Hospital Tierra y Libertad, a donde fue trasladada la víctima.

Al sitio se movilizaron elementos ministeriales, acompañados por personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron diversas diligencias en el inmueble. De manera preliminar, trascendió que fueron localizados indicios, entre ellos armas de fuego.

Mientras se desarrollaban las investigaciones, unidades de Fuerza Civil realizaron recorridos y rondines en los alrededores de la colonia.

Todo lo asegurado será integrado a la carpeta de investigación para esclarecer el asesinato de Diego Armando Galindo de León, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba al exterior de un taller mecánico, sobre la avenida Almazán y Garza García.

Tras el ataque, él fue trasladado de emergencia al Hospital Tierra y Libertad, donde posteriormente se reportó su fallecimiento a consecuencia de los impactos de bala.

El inmueble quedó asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, mientras continúan las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables del homicidio.