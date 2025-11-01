Catean inmueble en Monterrey vinculado a extorsiones

Durante la acción se localizaron diversos indicios, entre ellos computadoras, laptops, teléfonos, así como pasaportes, identificaciones y papelería diversa.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo en un edificio ubicado en la calle Melchor Ocampo, en el centro de Monterrey, como parte de una investigación por presuntos delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad.

La intervención se llevó a cabo tras una denuncia presentada el 29 de octubre, en la que la víctima señaló haber sido privada de su libertad y extorsionada por personas que presuntamente ofrecían visas de trabajo para Estados Unidos, a cambio de dinero y documentos oficiales que no eran devueltos si los solicitantes no cumplían con sus exigencias.

El operativo tuvo como resultado el aseguramiento del inmueble conocido como “El Mexicano”.

Durante la acción se localizaron diversos indicios, entre ellos computadoras, laptops, teléfonos, así como pasaportes, identificaciones y papelería diversa resguardada en cajas y folders.

La Fiscalía informó que el edificio quedará bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de las personas involucradas en la presunta red de extorsión.