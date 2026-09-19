Catean inmueble en Juárez por robo de $6 millones en cobre

El operativo se realizó en calles de la colonia Montebello. Aparentemente se encuentra relacionado con una investigación por un presunto robo

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Un cateo se realizó en un inmueble de la colonia Montebello, en Juárez, como parte de una investigación por un presunto robo de cobre cuyo valor superaría los $6 millones de pesos.

La diligencia fue ejecutada por agentes ministeriales adscritos al Destacamento de Robos, quienes acudieron a un inmueble ubicado sobre la calle Montes Apeninos, donde se mantuvo el despliegue de las autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la investigación está relacionada con un robo ocurrido el 24 de abril de 2026, en el cruce de la avenida Chapultepec y la calle José Sixto Verduzco, en la colonia Santa Margarita, en el municipio de Guadalupe.

El caso estaría relacionado con la presunta sustracción de cobre

El caso estaría relacionado con la presunta sustracción de cobre, material que puede encontrarse en cables, tuberías y diferentes piezas, y que posteriormente puede ser comercializado como chatarra.

Por estos hechos, los investigadores obtuvieron una orden de cateo para revisar el inmueble ubicado en Juárez y buscar posibles indicios que pudieran estar relacionados con la investigación.

Durante la diligencia se observó la presencia de elementos ministeriales y personal de la Fiscalía, mientras el área fue delimitada con cinta de precaución para permitir el desarrollo de las investigaciones.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado sobre personas detenidas como resultado de este cateo ni ha detallado qué objetos o indicios, en su caso, habrían sido localizados al interior del inmueble.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló que las investigaciones continúan conforme al debido proceso y con respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

Será conforme avance la investigación cuando se determine si existen elementos para establecer responsabilidades por el presunto robo.