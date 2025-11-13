Catean inmueble en García por un caso de privación a la libertad

Elementos de la agencia estatal de investigaciones realizaron un cateo en un domicilio presuntamente relacionado con la privación de la libertad de una persona que fue secuestrada en julio de este año, hecho donde también detuvieron a tres personas.
El inmueble se encuentra ubicado en la colonia Valle de Lincoln, entre las calles Telurio y Valenciana, en el municipio de García
De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, la vivienda cateada fue el lugar donde permaneció al menos dos días privada de la libertad.
Durante el operativo participaron elementos del grupo anti secuestros de la Fiscalía General de Justicia y corporaciones de seguridad que resguardaron el perímetro mientras se realizaban las diligencias.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado los objetos o indicios asegurados dentro del domicilio
Las investigaciones continúan para esclarecer el caso.