Catean inmueble en Ciénega de Flores por desaparición de mujer

Agentes de la Fiscalía realizaron operativo en inmueble ubicado en el kilómetro 42 de la carretera Monterrey-Laredo para buscar a la víctima e indicios del caso

Agentes ministeriales realizaron un cateo en un predio ubicado sobre la carretera Monterrey–Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores, como parte de las investigaciones por la desaparición de una mujer.

De acuerdo con la Fiscalía, la diligencia deriva de una denuncia relacionada con estos hechos, por lo que los agentes ingresaron al inmueble con el objetivo de realizar labores de búsqueda y localización de la víctima, así como encontrar indicios que contribuyan al esclarecimiento del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la mujer que buscan ni han informado si durante el cateo localizaron algún indicio relacionado con su desaparición.

Las investigaciones continúan para determinar el paradero de la mujer y esclarecer las circunstancias de los hechos.