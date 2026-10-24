Catean estética por investigación de robo de vehículos

Elementos de la Policía de Monterrey y la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron un auto Kia tras catear el local en Océano Ártico.

Un domicilio utilizado como estética fue cateado por autoridades en la zona norte de Monterrey, como parte de una investigación relacionada con el robo de vehículos.

El operativo se realizó sobre la avenida Océano Ártico, cerca de los límites de las colonias Loma Linda y San Bernabé Segundo Sector, donde participaron elementos de la Policía de Monterrey, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron un vehículo Kia en color blanco, que fue retirado del lugar mediante una grúa. Al concluir los trabajos, también colocaron sellos de inmueble asegurado en el establecimiento.

De acuerdo con vecinos del sector, el domicilio ya había sido escenario de otro hecho de inseguridad meses atrás, cuando presuntamente fue atacado a balazos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas detenidas ni si se aseguraron otros objetos relacionados con la investigación. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el resultado del cateo.