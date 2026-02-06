Catean dos viviendas por presunto narcomenudeo en San Nicolás

Durante el operativo, la zona permanece resguardada por elementos de seguridad, con cierre parcial de vialidades y restricción de acceso para vecinos

Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza, realizaron un operativo de cateo en dos viviendas ubicadas sobre la misma calle, en la colonia Carmen Romano.

El despliegue de seguridad se llevó a cabo en el cruce de las calles Franceses y Portugueses, donde las autoridades ingresaron de manera simultánea a ambos domicilios como parte de una investigación relacionada con presunto narcomenudeo.

Durante el operativo, la zona permanece resguardada por elementos de seguridad, con cierre parcial de vialidades y restricción de acceso para vecinos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni aseguramientos, sin embargo, se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados oficiales de este operativo.