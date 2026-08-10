Catean dos viviendas en Monterrey y San Nicolás por narcomenudeo

Autoridades aseguraron dos inmuebles en Monterrey y San Nicolás tras localizar presunta marihuana, básculas electrónicas y dinero en efectivo

Un operativo coordinado entre la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional dejó como resultado el aseguramiento de dos inmuebles relacionados con una investigación por delitos contra la salud.

Los cateos fueron realizados en una vivienda ubicada sobre la calle Luis G. Urbina, en la colonia Martínez, en Monterrey, y otra sobre la calle Librado Rivera, en la colonia Pedregal Santo Domingo, en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con la autoridad, ambos cateos tuvieron resultado positivo.

Durante las inspecciones fueron localizadas bolsas y dosis de vegetal verde seco, con características compatibles con marihuana, además de básculas electrónicas y dinero en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.

Los dos inmuebles quedaron asegurados por el Ministerio Público Especializado en Narcomenudeo y bajo resguardo de la corporación correspondiente, mientras continúan las investigaciones.