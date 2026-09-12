Catean dos inmuebles por investigación de robo a casa de cambio

Durante los operativos en la colonia Nuevas Puentes hallaron herramientas para abrir cajas fuertes y una camioneta Jeep.

Como parte de una investigación por el delito de robo calificado, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron dos cateos en el municipio de Apodaca, donde se reportó el aseguramiento de diversos objetos y la detención de un hombre.

Las diligencias se llevaron a cabo el 9 de septiembre en dos inmuebles ubicados sobre las calles Jazmín y Geranio, en el Fraccionamiento Nuevas Puentes, tercer sector.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la investigación está relacionada con un robo ocurrido en un establecimiento de cambio de divisas denominado “Practdivisas”, ubicado en la colonia Anáhuac, en San Nicolás de los Garza.

Durante los cateos, los agentes detuvieron a Walter “N” y aseguraron diversos indicios que serán analizados como parte de la carpeta de investigación.

Entre los objetos localizados se encuentran herramienta para la apertura de cajas fuertes, diversas prendas de vestir, cinco cajas metálicas en color negro y beige, además de una tapa metálica en color gris con la leyenda “Sargent And” y varias tarjetas de papel.

También fue asegurada una camioneta Jeep Grand Cherokee, modelo 1996.

Los dos inmuebles quedaron bajo aseguramiento de la Fiscalía estatal, mientras continúan las investigaciones para determinar si los objetos y el vehículo asegurados tienen relación con los hechos.