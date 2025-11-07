Catean dos domicilios y detienen a pareja por narcomenudeo

Durante las acciones fueron detenidos Jesús “N”, en Monterrey, y Rubí “N”, en Guadalupe, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público

Una pareja fue detenida durante el cumplimiento de dos órdenes de cateo ejecutadas por la Agencia Estatal de Investigaciones en los municipios de Monterrey y Guadalupe, donde se aseguraron diversas dosis de droga, dinero en efectivo y objetos presuntamente utilizados para la venta de estupefacientes.

Las intervenciones se realizaron este martes 5 de noviembre. El primer cateo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle La Amistad, en la colonia Residencial Plaza San Antonio, en Guadalupe, mientras que el segundo se efectuó en una casa de la calle Luis M. Farías, en la colonia Granja Sanitaria, en Monterrey.

En ambos lugares, los agentes localizaron dosis de vegetal verde seco con características similares a la marihuana, envoltorios con sustancia cristalina que aparenta ser cristal, y porciones de polvo blanco semejante a la cocaína. Además, fueron aseguradas básculas digitales, bolsas plásticas vacías, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Durante las acciones fueron detenidos Jesús “N”, en Monterrey, y Rubí “N”, en Guadalupe, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en delitos contra la salud.

Las viviendas intervenidas fueron aseguradas como parte de las diligencias y quedaron bajo resguardo de la autoridad correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia de los narcóticos y la posible participación de los detenidos en actividades de narcomenudeo en el área metropolitana.