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Catean dos domicilios por robo de vehículos; hay seis detenidos

Por: Jared Villarreal

24 Octubre 2026, 16:58

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La Agencia Estatal de Investigaciones aseguró un vehículo y diversos objetos tras intervenir inmuebles en Monterrey por robo de autos.

Catean dos domicilios por robo de vehículos; hay seis detenidos

Dos cateos realizados por la Agencia Estatal de Investigaciones en distintos sectores de Monterrey dejaron como resultado seis personas detenidas y el aseguramiento de diversos objetos, como parte de investigaciones relacionadas con el robo de vehículos.

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Uno de los operativos se llevó a cabo en un domicilio utilizado como estética, ubicado sobre la avenida Océano Ártico, cerca de los límites de las colonias Loma Linda y San Bernabé Segundo Sector. En este lugar fueron detenidos Axel “N”, de 30 años, y Aranza “N”, de 27, además de asegurar una camioneta Kia Seltos blanca, modelo 2020.

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El segundo cateo se realizó en un inmueble de la calle Lagos de Cházaro, en la colonia Niño Artillero, donde fueron detenidos Gustavo “N”, de 45 años; José “N”, de 18; Erick “N”, de 22, y José Juan “N”, de 34 años.

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En este último domicilio, los agentes localizaron un cargador para arma de fuego, una computadora portátil, teléfonos celulares y diversa papelería, indicios que quedaron bajo cadena de custodia para su análisis.

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Las diligencias fueron ejecutadas con órdenes judiciales por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos al grupo Halcón, con apoyo de personal de Servicios Periciales y otras corporaciones.

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De acuerdo con vecinos, el inmueble de la avenida Océano Ártico ya había sido escenario de un hecho de inseguridad meses atrás, cuando presuntamente fue atacado a balazos.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que las seis personas quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en robo de vehículos, mientras que los dos inmuebles fueron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes.

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