Catean dos domicilios por robo de vehículos; hay seis detenidos

La Agencia Estatal de Investigaciones aseguró un vehículo y diversos objetos tras intervenir inmuebles en Monterrey por robo de autos.

Dos cateos realizados por la Agencia Estatal de Investigaciones en distintos sectores de Monterrey dejaron como resultado seis personas detenidas y el aseguramiento de diversos objetos, como parte de investigaciones relacionadas con el robo de vehículos.

Uno de los operativos se llevó a cabo en un domicilio utilizado como estética, ubicado sobre la avenida Océano Ártico, cerca de los límites de las colonias Loma Linda y San Bernabé Segundo Sector. En este lugar fueron detenidos Axel “N”, de 30 años, y Aranza “N”, de 27, además de asegurar una camioneta Kia Seltos blanca, modelo 2020.

El segundo cateo se realizó en un inmueble de la calle Lagos de Cházaro, en la colonia Niño Artillero, donde fueron detenidos Gustavo “N”, de 45 años; José “N”, de 18; Erick “N”, de 22, y José Juan “N”, de 34 años.

En este último domicilio, los agentes localizaron un cargador para arma de fuego, una computadora portátil, teléfonos celulares y diversa papelería, indicios que quedaron bajo cadena de custodia para su análisis.

Las diligencias fueron ejecutadas con órdenes judiciales por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos al grupo Halcón, con apoyo de personal de Servicios Periciales y otras corporaciones.

De acuerdo con vecinos, el inmueble de la avenida Océano Ártico ya había sido escenario de un hecho de inseguridad meses atrás, cuando presuntamente fue atacado a balazos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que las seis personas quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en robo de vehículos, mientras que los dos inmuebles fueron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes.