Catean dos casas en la colonia Condesa y detienen a un hombre

De acuerdo con la información oficial, el resultado de ambas intervenciones fue positivo y se concretó la detención de un hombre.

Un hombre fue detenido y dos viviendas quedaron aseguradas luego de que agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron dos cateos en la colonia Condesa, al sur de Monterrey.

Las diligencias fueron efectuadas este jueves 27 de agosto en inmuebles ubicados sobre la calle Privada Delfín y la calle Lord, donde se desplegaron detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, con apoyo de elementos de corporaciones coordinadas.

Los operativos se realizaron en cumplimiento de órdenes de cateo autorizadas por un juez y estuvieron encabezados por un agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto.

De acuerdo con la información oficial, el resultado de ambas intervenciones fue positivo y se concretó la detención de un hombre.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron dosis de vegetal verde y seco, con características compatibles con la marihuana, las cuales fueron aseguradas como parte de la investigación.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público especializado en Narcomenudeo, quien determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Los dos inmuebles intervenidos quedaron asegurados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y bajo resguardo de la corporación correspondiente.