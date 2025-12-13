Catean domicilios en San Nicolás por presunta venta de droga

Cuatro cateos simultáneos fueron ejecutados este viernes en el municipio de San Nicolás como parte de investigaciones relacionadas con delitos de narcomenudeo.
Las intervenciones se llevaron a cabo en distintos puntos del municipio, específicamente en las colonias Hacienda Los Morales, Infonavit Los Ángeles (octavo sector), Industrias del Vidrio (segundo sector), Jardines de Mezquital y Mirador.
En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con la Policía municipal y la Guardia Nacional, quienes resguardaron los inmuebles durante la ejecución de las órdenes judiciales.
Hasta el momento, las autoridades no han informado los resultados oficiales de los cateos; no obstante, se espera que todo lo asegurado sea puesto a disposición del Ministerio Público para su integración a las carpetas de investigación.
Las cuatro acciones están vinculadas a indagatorias por narcomenudeo.