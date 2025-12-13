Catean domicilios en San Nicolás por presunta venta de droga

Movilizaciones policiacas se llevaron a cabo durante esta mañana por parte de personal de la Fiscalía estatal debido a investigaciones por narcomenudeo

Cuatro cateos simultáneos fueron ejecutados este viernes en el municipio de San Nicolás como parte de investigaciones relacionadas con delitos de narcomenudeo.

Las intervenciones se llevaron a cabo en distintos puntos del municipio, específicamente en las colonias Hacienda Los Morales, Infonavit Los Ángeles (octavo sector), Industrias del Vidrio (segundo sector), Jardines de Mezquital y Mirador.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con la Policía municipal y la Guardia Nacional, quienes resguardaron los inmuebles durante la ejecución de las órdenes judiciales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado los resultados oficiales de los cateos; no obstante, se espera que todo lo asegurado sea puesto a disposición del Ministerio Público para su integración a las carpetas de investigación.

Las cuatro acciones están vinculadas a indagatorias por narcomenudeo.