Catean domicilios al sur de Monterrey por narcomenudeo

Elementos de la Fiscalía estatal realizaron operativos en domicilios de colonias al sur de Monterrey relacionados con investigación por narcomenudeo

Elementos del Ejército mexicano y agentes ministeriales realizaron un operativo en el municipio de Monterrey como parte de investigaciones relacionadas con narcomenudeo.

Las acciones se llevaron a cabo en la calle Los Sabinos, en la colonia Condesa, uno de ellos en el número 4046 y otro más en una vivienda sin numeración visible localizada a unas casas de distancia.

Los oficiales mantienen resguardada la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas o aseguramientos derivados de estos cateos.

Este despliegue forma parte de una serie de operativos que autoridades de seguridad mantendrán este viernes en el municipio de Monterrey.