Catean domicilio en Santiago por huachicoleo

Elementos de seguridad inspeccionaron un predio en Los Rodríguez tras una denuncia iniciada por una empresa de autoservicio.

Autoridades realizaron un cateo en un inmueble de la comunidad de Los Rodríguez, en el municipio de Santiago, donde localizaron 50 bidones que contenían un líquido con olor y características similares a las de un hidrocarburo.

El operativo se llevó a cabo este 4 de septiembre en una propiedad ubicada sobre la calle Río La Checa, en la colonia San Juan Los Rodríguez.

La diligencia fue encabezada por un agente del Ministerio Público especializado en robo a negocio, con apoyo de elementos de la Policía Metropolitana de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con la información proporcionada, el despliegue se originó a partir de un reporte realizado por una empresa de autoservicio, relacionado con una irregularidad en la carga de hidrocarburo.

A partir de ese reporte, las autoridades iniciaron una investigación que posteriormente derivó en la detención de una persona y, como parte de las indagatorias, se obtuvo una orden judicial para ingresar al inmueble.

Durante el cateo, los elementos localizaron los 50 recipientes con el líquido, los mismos que fueron asegurados para continuar con los análisis y determinar exactamente qué sustancia contienen y cuál sería su procedencia.

La Fiscalía informó que la carpeta de investigación permanece abierta, por lo que las autoridades continuarán con las indagatorias para establecer cómo llegaron los bidones al lugar y si existe alguna relación con el reporte inicial presentado por la empresa.