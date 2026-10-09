Catean domicilio en Santa Catarina por privación de abogado

Catean casa en Santa Catarina por privación de un abogado, quien fue localizado con vida y quedó bajo resguardo oficial.

Agentes de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros catearon un domicilio, en el municipio de Santa Catarina, relacionado con la investigación por la privación de la libertad de un hombre, un abogado que presuntamente trabajaba en el registro civil y quien fue sometido por tres sujetos armados en la colonia Cumbres Segundo Sector, en Monterrey, el pasado 2 de septiembre.

El cateo se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Privada San Alejandro, en la colonia Privadas de Poniente, donde agentes ministeriales mantuvieron acordonada la zona mientras se desarrollaban las diligencias.

De acuerdo con la investigación, el hombre, de alrededor de 50 años, fue privado de la libertad por sujetos armados que viajaban a bordo de un Chevrolet Aveo, cuando se encontraba en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Paseo Churubusco.

Horas después, la víctima fue localizada con vida en el municipio de Santa Catarina por elementos de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros y quedó bajo resguardo.

Como parte del cateo, las autoridades también localizaron y aseguraron un vehículo presuntamente relacionado con la privación de la libertad.

En el inmueble, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios que puedan aportar información para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni ha establecido públicamente la identidad de los presuntos captores.

Las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.