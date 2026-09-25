Catean domicilio en San Pedro por investigación financiera

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre personas detenidas ni sobre el monto de los recursos que serían investigados.

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Un cateo se registró durante la mañana de este jueves en un domicilio ubicado en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés, en el municipio de San Pedro Garza García.

La movilización estuvo encabezada por elementos de la Guardia Nacional y agentes de investigación federal, quienes intervinieron un inmueble marcado con el número 103, ubicado en el cruce de las calles Versalles y Lourdes.

De acuerdo con fuentes policiales, el operativo estaría relacionado con una línea de investigación que contempla posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado públicamente el motivo específico del cateo.

El objetivo de la diligencia sería la búsqueda y localización de indicios que pudieran ser de utilidad para el desarrollo de la investigación.

La presencia de las autoridades generó una amplia movilización en la zona, mientras que las calles fueron cerradas a la circulación para permitir el desarrollo de las diligencias.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si durante el operativo fueron detenidas personas o si se realizó el aseguramiento de objetos o recursos.

Las autoridades mantienen bajo resguardo el inmueble mientras continúan con las investigaciones.