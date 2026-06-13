Catean domicilio en Mitras Centro vinculado a narcomenudeo

De acuerdo con versiones de testigos en el lugar, agentes portando armas largas mantenían sometido a un joven durante las diligencias

Autoridades estatales realizaron un cateo con resultado positivo en un domicilio de la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey, como parte de una investigación por narcomenudeo.

El operativo se llevó a cabo en una casa habitación ubicada sobre la calle Reforma, en la colonia Mitras Centro.

De acuerdo con información oficial, el cateo fue ejecutado por un agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, binomios K9 y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, tras obtener autorización judicial.

Como resultado del operativo, fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer.

Además, se aseguraron diversas dosis de vegetal verde seco con características compatibles con marihuana, así como dosis de sustancia sólida cristalina presuntamente conocida como cristal.

Durante la diligencia también fueron localizados teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, dispositivos inhibidores de señal para bloqueo telefónico, equipos de radiofrecuencia y dinero en efectivo en billetes de diversas denominaciones.

Las personas detenidas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Investigador especializado en narcomenudeo, dentro del término legal correspondiente para determinar su situación jurídica.

En tanto, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de la corporación correspondiente mientras continúan las investigaciones.