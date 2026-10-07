Catean domicilio en Lomas de Santa Catarina y aseguran inmueble

Una vez concluido el cateo, el domicilio quedó asegurado y bajo resguardo de la Fiscalía, con señalamientos colocados en el acceso al inmueble

Un fuerte despliegue de seguridad se registró en la colonia Lomas de Santa Catarina, donde agentes ministeriales y elementos de distintas corporaciones realizaron un cateo en un domicilio del sector.

La movilización se concentró sobre la calle Lomas de Santa Catarina, donde fue cerrada la vialidad para permitir el desarrollo de la diligencia. Agentes ministeriales acordonaron el área mientras personal del Ejército Mexicano permaneció en los alrededores y en viviendas cercanas.

Participan Fuerza Civil, Ejército y un binomio canino

En el operativo también participaron elementos de Fuerza Civil, agentes ministeriales, personal de la División y un binomio canino K9, quienes apoyaron en el resguardo y revisión del inmueble.

Una vez concluido el cateo, el domicilio quedó asegurado y bajo resguardo de la Fiscalía, con señalamientos colocados en el acceso al inmueble.

Autoridades no han informado los resultados del cateo

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué fue asegurado durante la diligencia ni si se registraron personas detenidas. Se espera que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dé a conocer mayores detalles sobre el resultado del operativo.