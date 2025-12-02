Catean domicilio en la colonia Azteca por presunto narcomenudeo

Según investigaciones, existía un reporte sobre la presunta presencia de sustancias ilícitas en el domicilio, lo que llevó a solicitar y ejecutar el cateo

Como resultado de diversas investigaciones, autoridades estatales realizaron un cateo en un domicilio del municipio de Guadalupe, donde se aseguraron varias dosis de presunta droga.

El operativo tuvo lugar en el inmueble ubicado frente a la calle Mexica, en la colonia La Azteca, esto de acuerdo con datos de la carpeta de investigación integrada por delitos contra la salud.

La diligencia fue ejecutada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en el que participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Fuerza Civil.

Según las líneas de investigación preliminares de la Unidad Especializada en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto, existía un reporte sobre la presunta presencia de sustancias ilícitas dentro del domicilio, lo que llevó a solicitar y ejecutar la orden de cateo.

La movilización sorprendió a los vecinos de la zona, quienes observaron cómo las autoridades cerraron el acceso y acordonaron una calle a la redonda para evitar cualquier intento de fuga o interferencia durante la inspección.

Las autoridades continúan integrando la información recabada y no se descarta que se deriven nuevas líneas de investigación.