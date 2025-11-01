Catean domicilio en la colonia 10 de Marzo en Monterrey

En este domicilio fueron detenidos tres presuntos distribuidores de droga que operaban en la zona, a quienes les aseguraron 72 bolsas de marihuana

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego del aseguramiento de una casa y la detención de tres presuntos distribuidores de droga, fue cateada por la Fiscalía General de la República.

Elementos federales, apoyados por policías ministeriales y uniformados de Monterrey, llegaron alrededor de las ocho de la mañana.

Los efectivos sitiaron la zona de las calles Centenario de Zapata y 20 de noviembre de la colonia 10 de Marzo.

El domicilio que se encontraba bajo el resguardo de la policía municipal, fue intervenida por personal de la FGR

Afuera de este lugar fueron detenido el pasado lunes Fernando, de 24 años; Miguel Ángel, de 46 y Jesús Ernesto, de 45.

A los inculpados les encontraron en su poder 72 dosis de droga, entre marihuana y cristal.

Además una pistola calibre 380, cartuchos para esta arma y para nueve milímetros.

Esto motivó que se solicitara una orden de cateo a las autoridades federales, quienes la obtuvieron de un juez de control.

La zona del cateo fue acordonada desde 20 de noviembre hasta la avenida Venustiano Carranza.