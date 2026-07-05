Catean domicilio en Escobedo tras detención de tres personas

El operativo fue resultado de una investigación iniciada tras la captura de tres personas por parte de elementos de la PROXPOL

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La detención de tres personas en posesión de presunta droga derivó en un cateo realizado por autoridades estatales en un domicilio del municipio de Escobedo, donde fueron aseguradas diversas dosis de narcóticos.

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Fidel Velázquez, en la colonia Emiliano Zapata.

De acuerdo con el reporte, el operativo fue resultado de una investigación iniciada tras la captura de tres personas por parte de elementos de la PROXPOL, quienes presuntamente les aseguraron droga.

Fiscalía obtuvo autorización para intervenir el inmueble

Con base en esos indicios, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obtuvo la autorización para intervenir el inmueble, donde presuntamente localizaron más dosis de diversas sustancias ilícitas.

Mientras se desarrollaba el cateo, elementos de PROXPOL brindaron apoyo en el perímetro para resguardar la zona.

Al concluir las diligencias, el domicilio quedó asegurado como parte de las investigaciones que mantienen las autoridades.