Catean domicilio en Constituyentes de Querétaro por asesinato

El operativo se llevó a cabo frente a un conjunto de departamentos por parte de la Fiscalía estatal, con el objetivo de ubicar al presunto agresor

Tras el asesinato a balazos de un hombre en calles de la colonia Los Fresnos, autoridades estatales realizaron un cateo en la colonia Constituyentes de Querétaro, sexto sector, sobre la calle Gerónimo Treviño, en su cruce con Santos Degollado, en el municipio de San Nicolás.

El operativo se llevó a cabo frente a un conjunto de departamentos, donde se registró la presencia del grupo de homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía del Estado, así como peritos especializados y elementos del Ejército Mexicano, quienes realizaron labores de investigación.

Estas acciones tuvieron como objetivo dar con el paradero de un presunto agresor, señalado por el homicidio ocurrido el pasado sábado. La víctima, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, fue atacada a balazos al interior de su vehículo, un automóvil Suzuki color plata.

Derivado de estos hechos, se efectuó el cateo con la expectativa de obtener indicios que permitieran avanzar en la localización del responsable. De manera simultánea, se desarrolló otro operativo en el segundo sector de la colonia Constituyentes de Querétaro.

De manera extraoficial, trascendió que la línea de investigación podría estar relacionada con presuntos temas de narcomenudeo, sin embargo, esta información sería confirmada o descartada por la Fiscalía del Estado en las próximas horas.