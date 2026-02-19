Catean domicilio de presunto secuestrador en Zuazua

Trasciende que el cateo se hizo luego de la detención de un sujeto y el abatimiento de otro, quienes habrían privado de su libertad a un hombre el 11 de febrero

Elementos de la división antisecuestros de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizaron un cateo en un domicilio marcado con el número 216, ubicado en la calle Duque de Estrada en la colonia Real de Palmas en el municipio de Zuazua.

Presuntamente, este cateo se realiza luego de la detención de un sujeto y el abatimiento de otro, quienes habrían mantenido privado de su libertad a un hombre hasta el pasado 11 de febrero.

Al momento, los agentes como personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales investigan al interior de la vivienda para complementar la carpeta de investigaciones.

No se han dado a conocer detalles del sujeto sin vida, así como de quién habría permanecido privado de su libertad y cuántos días en este lugar