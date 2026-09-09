Catean domicilio de mujer que perdió la vida en Pesquería

Los agentes acudieron hasta la vivienda ubicada en la calle Lomas del Pinal para continuar con las investigaciones y recabar evidencias

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones catearon el domicilio donde una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental en la colonia Lomas del Mirador, en Pesquería.

Acompañados de peritos de la Fiscalía de Justicia, los agentes acudieron hasta la vivienda ubicada en la calle Lomas del Pinal para continuar con las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer el caso.

Encuentran a mujer sin vida dentro de una vivienda

Fue el lunes por la noche, cuando vecinos reportaron gritos y una pelea entre dos personas. Por lo que al acudir las autoridades encontraron ya sin vida a Celeste Abigail, quien presuntamente fue estrangulada por su esposo, Francisco Alejandro de 22 años, luego de que el joven le habría encontrado mensajes con otro hombre.

Detienen a la pareja sentimental de la víctima

Fue horas después, que elementos de la Policía de Pesquería detuvieron al hombre en calles del mismo sector, luego de que presuntamente agrediera a una oficial durante una intervención policial.

Por lo que Francisco Alejandro “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se realizan las investigaciones para determinar si tuvo relación con la muerte de Celeste Abigail.

Con información de Marisol Gómez...