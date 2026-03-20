Catean domicilio de expolicía asesinado en García

Como resultado del cateo, las autoridades aseguraron una computadora portátil, un teléfono celular y un dispositivo de grabación de video

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo en el domicilio de un expolicía de Guadalupe que fue asesinado el martes 17 de marzo, en el municipio de García.

Fue alrededor de las 21:00 horas del miércoles cuando agentes investigadores iniciaron la intervención en la vivienda ubicada sobre la calle León, marcada con el número 110, en la colonia Valle de Lincoln Sector Minas, sitio que permaneció resguardado mientras se desarrollaban las diligencias.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el operativo tuvo como principal objetivo la búsqueda y recolección de equipo de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento electrónico y documentos relacionados con la víctima, así como sistemas de videovigilancia instalados en el inmueble.

Como resultado del cateo, las autoridades aseguraron una computadora portátil, un teléfono celular y un dispositivo de grabación de video (DVR), los cuales serán analizados como parte de las investigaciones para el esclarecimiento del homicidio.

Las mismas fuentes señalaron que estas acciones forman parte de las líneas de investigación, luego de que el ahora fallecido habría denunciado previamente amenazas, lo que podría estar vinculado con el móvil del crimen.

En conferencia de prensa celebrada durante la mañana, el Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que ya se integra la carpeta de investigación por el homicidio del exelemento, quien además administraba una página de contenido policiaco en redes sociales bajo el nombre de “Tácticas Ss”.

El funcionario detalló que el crimen fue reportado alrededor de las 00:45 horas del martes 17 de marzo, momento en el que comenzaron los primeros actos de investigación por parte de agentes ministeriales y personal de servicios periciales.

La víctima, identificada como Juan Gámez, de aproximadamente 30 años de edad, fue atacada a balazos mientras se desplazaba en una motocicleta e intentaba escapar de hombres armados. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Cartagena y Málaga, donde quedó sin vida tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

En el sitio, elementos de la policía municipal acordonaron el área mientras se llevaban a cabo las labores correspondientes, en tanto que la Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la posible relación entre las amenazas denunciadas y el homicidio.