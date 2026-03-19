Catean domicilio a pareja que cometía robos en San Nicolás

En el domicilio de dos plantas y con portón negro se observó a los agentes ministeriales subir y bajar hacia la planta alta como parte de las diligencias

Se efectuó una orden de cateo en un domicilio de la colonia El Roble, en San Nicolás relacionado presuntamente con una pareja que cometía robos a casa habitación en el centro del mismo municipio.

El inmueble intervenido se trató del marcado con el número 118 de la calle Las Mañanitas, entre las avenidas Arturo B. de la Garza y Morenita Mía.

Despliegan operativo con fuerzas de seguridad

Durante el operativo, fue acordonado un amplio perímetro, resguardado principalmente por elementos y unidades ministeriales, así como por personal del Instituto de Criminalística y Criminología de la Fiscalía General de Justicia del Estado. También participaron elementos de la Guardia Nacional y la policía de San Nicolás.

En el domicilio de dos plantas y con portón negro se observó a los agentes ministeriales subir y bajar hacia la planta alta como parte de las diligencias.

Relacionan cateo con robos a casa habitación

El cateo presuntamente está relacionado con una serie de robos a casa habitación en el centro de San Nicolás, en donde las víctimas fueron, en su mayoría, personas de la tercera edad.

Detienen a pareja vinculada con los hechos

Y es que el pasado 15 de marzo fue detenida una pareja en calles de la misma colonia El Roble, a aproximadamente 400 metros del domicilio cateado, quienes son considerados los principales sospechosos de estos robos.

Los detenidos fueron identificados como Zulema Guadalupe “N”, de 34 años, y Alejandro “N”, de 28, quienes al momento de su detención fueron visualizados presuntamente realizando actividades de compra y venta de droga. Sin embargo, al ser identificados por las autoridades, se les relacionó también con los robos.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por delitos de narcomenudeo y robo.

Esperan resultados de la diligencia

Posteriormente, se derivó la orden de cateo al domicilio de la calle Las Mañanitas, sin que hasta el momento se haya confirmado si se trata del lugar donde residía la pareja.

Será en cuestión de horas cuando la Fiscalía estatal informe si el cateo resultó positivo y, en su caso, los aseguramientos que se integrarán a la carpeta de investigación.