Catean departamento en Linares por agresión a mujer

La mujer se encuentra en estado grave en un hospital de Monterrey, donde entró en coma tras sufrir agresión por su pareja en Linares.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizaron un cateo en un departamento en el municipio de Linares, Nuevo León, inmueble donde una mujer fue agredida físicamente presuntamente por su pareja sentimental, encontrándose actualmente en estado de salud grave en un hospital de Monterrey.

La diligencia ministerial se ejecutó en el departamento ubicado sobre la calle Hidalgo, casi esquina con la calle Independencia, contiguo a un establecimiento comercial de florería en la zona centro del municipio.

De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, las autoridades de la fiscalía mantuvieron asegurado el inmueble tras la conclusión del mandamiento judicial realizado en la citada dirección.

La víctima fue identificada como Alejandra Porras, de 36 años de edad, quien presuntamente sufrió la agresión física durante el fin de semana. Debido a que su estado de salud se complicó, fue trasladada de urgencia a un nosocomio en la ciudad de Monterrey, donde ingresó en estado de coma.

Elementos de seguridad informaron sobre la detención del presunto responsable del ataque, identificado como Jaime “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado para el deslinde de responsabilidades legales.

Durante la inspección del sitio, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales recabó diversos indicios en la banqueta y en el acceso al inmueble donde habitaba la pareja y donde se registró el suceso.

Las autoridades ministeriales se encuentran integrando la carpeta de investigación correspondiente a la espera de emitir la información oficial sobre los hechos.