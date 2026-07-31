Catean de nuevo propiedades ligadas a Arnulfo Jr. por Pamela

Las autoridades realizaron un segundo cateo en propiedades vinculadas a Arnulfo Jr., como parte de la investigación por el feminicidio de Pamela Yahaira

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó durante la noche del miércoles dos cateos simultáneos en dos domicilios de los municipios de Guadalupe y Juárez como parte de las investigaciones por el feminicidio de Pamela Yahaira, entre ellos una propiedad relacionada con el cantante de música regional Arnulfo Jr., que es intervenida por segunda ocasión en menos de dos semanas.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que agentes investigadores ejecutaron órdenes de cateo en viviendas ubicadas en las colonias Rincón de Guadalupe y Lomas de Tolteca, ambas en el municipio de Guadalupe, dentro de una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Estos operativos se suman a los realizados el pasado 16 de julio, cuando las autoridades inspeccionaron inmuebles presuntamente vinculados con los investigados por el asesinato de Pamela Yahaira Alvarado, quien murió después de haber sido presuntamente rociada con gasolina y quemada durante una agresión ocurrida el 10 de julio en el municipio de Juárez.

En aquella ocasión, en el domicilio de la calle Privada Emilio Carranza, en la colonia Lomas de Tolteca, los agentes aseguraron tres armas cortas de distintos calibres, cartuchos útiles, dosis de cocaína y cristal, además de tres motocicletas.

De manera simultánea, en una vivienda de la calle Río Rincón, en la colonia Rincón de Guadalupe, fueron aseguradas dosis de cristal y marihuana, cuatro computadoras portátiles, un equipo tipo DVR, un machete, un radio de frecuencia y una motocicleta.

Además, el día de ayer durante las investigaciones también fue cateada una propiedad ubicada en la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez, la cual está relacionada con Arnulfo Jr. De acuerdo con las indagatorias, las autoridades presumen que en el exterior de ese inmueble ocurrió la agresión en la que Pamela Yajaira fue atacada y posteriormente privada de la vida.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía también aseguró un vehículo presuntamente utilizado en el crimen y que estaría registrado a nombre de Arnulfo de Jesús, hijo del cantante, quien es señalado dentro de la investigación.

Tras los primeros cateos, Arnulfo Jr. manifestó públicamente que tanto él como su familia han colaborado con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos y sostuvo que están dispuestos a aportar la información necesaria para deslindar responsabilidades.

La Fiscalía de Nuevo León informó que los cateos forman parte de las investigaciones en curso para recabar nuevos indicios que permitan fortalecer la carpeta de investigación y determinar la probable responsabilidad de los involucrados en el feminicidio de Pamela Yahaira.