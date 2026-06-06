Catean de nuevo lugar donde fue localizada mujer rusa en Apodaca

La autoridad confirmó la detención de un hombre identificado como Josué Francisco “N”, de 42 años, capturado en el municipio de Monterrey

Por segunda ocasión, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo en el domicilio de la colonia Mujeres Ilustres, en Apodaca, donde fue localizado el cuerpo sin vida de la ciudadana rusa Oksana Gracheva Olegovna, como parte del reforzamiento de las investigaciones.

La nueva inspección ministerial se efectuó en la vivienda ubicada en la calle Josefa Madrigal número 435, casi en el cruce con Leona Vicario, sitio que ya había sido intervenido previamente tras el hallazgo del cuerpo de la mujer, de 32 años, en avanzado estado de descomposición, luego de que vecinos alertaran por olores fétidos.

Peritos realizan levantamiento de indicios

En el sitio, se encontraba un despliegue de autoridades, quienes cerraron y acordonaron el lugar, mientras personal del Instituto de Criminalística y servicios periciales realizaban el levantamiento de indicios.

Hay un detenido por el caso

Derivado de estos hechos, la autoridad confirmó la detención de un hombre identificado como Josué Francisco “N”, de 42 años, capturado en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con información, el detenido es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición de personas y violación a las leyes de inhumación y exhumación, mientras continúan las diligencias para esclarecer totalmente el caso.