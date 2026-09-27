Catean cuatro establecimientos de Monterrey por posible trata

Autoridades estatales realizaron operativos en spas de distintas colonias para asegurar diversos indicios e investigar explotación.

Cuatro establecimientos ubicados en distintos puntos de Monterrey fueron cateados por autoridades estatales como parte de una investigación por el posible delito de trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual.

Los operativos fueron realizados por personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, con apoyo de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Las órdenes de cateo, autorizadas por un juez, fueron ejecutadas en establecimientos tipo SPA ubicados sobre las calles Arteaga y Tapia, en el Centro de Monterrey, así como en las colonias Mitras Norte y Vista Hermosa.

Durante las intervenciones, las autoridades reportaron el aseguramiento de diversos indicios que quedaron integrados a las investigaciones. Entre lo localizado se encuentran preservativos, productos tipo gel, objetos similares a juguetes sexuales, terminales para cobro electrónico, sobres identificados con nombres de personas que contenían dinero en efectivo, además de equipo de cómputo, dispositivos DVR y papelería diversa.

Como parte del despliegue, un grupo de mujeres que se identificaron como empleadas de los establecimientos acudió de manera voluntaria al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), donde serían entrevistadas con fines informativos dentro de las indagatorias.

Tras concluir las diligencias, los cuatro inmuebles quedaron asegurados por el Ministerio Público encargado de la investigación y bajo resguardo de la corporación correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen responsabilidades relacionadas con los hechos denunciados.