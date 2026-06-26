Catean cuatro domicilios en la colonia Noria Norte en Apodaca

De manera extraoficial se indicó que se localizaron diversas dosis de droga, armas de fuego de alto calibre, así como presuntamente tres detenidos

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Un megaoperativo federal se desplegó la mañana de este jueves en la colonia Noria Norte, en el municipio de Apodaca, donde se registró una fuerte movilización de fuerzas de seguridad alrededor de las ocho de la mañana.

En el lugar se observó la presencia de elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal, Policía Municipal de Apodaca, así como personal de la Fiscalía General de la República, dependencia que encabezó el cateo realizado en el sector.

De manera preliminar, se informó que el operativo se concentró en al menos cuatro domicilios ubicados sobre las calles Cuquío y Tecatitlán, los cuales fueron intervenidos por autoridades federales con apoyo de binomios caninos K9 de la propia Fiscalía General de la República.

Tras concluir las diligencias, los inmuebles quedaron asegurados y debidamente sellados por la autoridad federal, sin que se registrara ninguna alteración o vulneración en los sellos colocados en las entradas de las viviendas.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un informe oficial, de manera extraoficial se indicó que al interior de los domicilios se localizaron diversas dosis de droga, armas de fuego de alto calibre, así como el presunto aseguramiento de al menos tres personas quienes se encontraban al interior de los inmuebles cateados.

Las autoridades federales mantuvieron hermetismo sobre los resultados del operativo, mientras la zona permaneció resguardada para las diligencias correspondientes.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República emita información oficial sobre lo asegurado y las posibles detenciones mientras continúan las investigaciones correspondientes para determinar la situación jurídica de los detenidos y el origen del material asegurado.