Catean consultorio por privación ilegal de mujer en Monterrey

La movilización policiaca por parte de elementos de la Fiscalía estatal se registró durante la mañana de este jueves en el sector del Obispado

Al investigar la privación ilegal de una mujer que habría permanecido retenida en un consultorio, la Fiscalía cateó las instalaciones del Centro Médico Hidalgo, en la colonia Obispado, en Monterrey.

La víctima, según trascendió, fue libertada y su denuncia derivó en el operativo.

Extraoficialmente se informó que el delito ocurrió en el primer piso del edificio.

Al menos cinco patrullas de la división antisecuestros se desplegaron desde poco antes de las 9:00 de la mañana para las indagatorias.

El inmueble, ubicado sobre la avenida Hidalgo entre Sierra Madre y Cerro del Topo, renta espacios para consultorios.

Pese a las diligencias de la autoridad, el acceso al centro no fue obstruido a pacientes.

Y es que las labores se concentraron únicamente en una de las secciones, además del análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas con personal administrativo del edificio.

La revisión del consultorio concluyó a las 11:30 am, sin que se relevarán los indicios recabados.

Tras el operativo dos patrullas de la autoridad permanecieron al exterior del Centro para custodiar la escena.