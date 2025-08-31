Catean complejo George Towers Regency en sector Cumbres

El cateo estaría relacionado con una detención previa, lo que derivó en la intervención de las autoridades en el inmueble ubicado al poniente de Monterrey

Un fuerte operativo policiaco se registró la madrugada de este viernes en el exclusivo complejo residencial George Towers Regency, ubicado en la colonia Cumbres Oro Residencial, al poniente de Monterrey.

El despliegue ocurrió en el edificio situado sobre la avenida Pedro Infante, número 1000.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantuvieron sitiado el departamento 4603, ubicado en la torre 4, piso 8 del complejo.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el cateo estaría relacionado con una detención previa, lo que derivó en la intervención de las autoridades en el inmueble.

La movilización causó expectación entre vecinos y residentes, quienes observaron la llegada de varias unidades policiacas que permanecieron en el sitio por varias horas.

Mediante una ficha informativa, la Fiscalía estatal informó que se aseguraron 23 bolsas conteniendo 23.27 kg de sustancia sólida cristalina con características compatibles con el narcótico conocido como cristal, así como una báscula digital.

Las autoridades mantienen bajo resguardo la zona mientras continúan las investigaciones.